Trčila tri vozila, ena oseba končala v ptujski bolnišnici

Iz Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje so sporočili, da je v petek popoldne na Zgornji Hajdini prišlo do naleta treh osebnih vozil. V trčenju se je ena oseba poškodovala in so jo z reševalnim vozilom NMP prepeljala v SB dr. Ivana Potrla na Ptuju.

Gasilci PGD Ptuj so na vozilih odklopili akumulatorje, usmerjali promet in nudili pomoč reševalni službi.