Trčila tovorno in osebno vozilo, dve osebi odpeljali

Ob 11.18 je prišlo na odseku hitre ceste H4 med priključkom Šempeter pri Gorici in Mednarodnim mejnim prehodom Vrtojba, občina Šempeter-Vrtojba, do prometne nesreče, v kateri sta bili udeleženi tovorno in osebno vozilo. Gasilci JZGRD GE Nova Gorica so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, z vpojnimi sredstvi posuli in očistili razlite motorne tekočine in nudili pomoč policiji in reševalcem.

Reševalci NMP Nova Gorica so dve poškodovani osebi prepeljali na zdravljenje v SB Šempeter.