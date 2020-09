Ob 6.59 sta na regionalni cesti Šentilj–Pesnica pri Mariboru (občina Pesnica) na železniškem prehodu na Ranci trčila tovorni vlak in osebno vozilo.



Gasilci JZGB Maribor so iz osebnega vozila rešili poškodovanega voznika, reševalci NMP Maribor pa so ga odpeljali v UKC Maribor na zdravljenje. Gasilci so na vozilu odklopili akumulator in počistili razlite motorne tekočine, so sporočili na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.