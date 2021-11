Trčila štri vozila, poškodovan otrok

Ob 12.23 so na avtocesti med Logatcem in Uncem v občini Cerknica trčila štiri osebna vozila. Gasilci PGD Cerknica in Dolnji Logatec so zavarovali kraj nesreče, sanirali po vozišču razlite tekočine in odklopili akumulatorje.

V nesreči je bil lažje poškodovan otrok. Oskrbeli so ga reševalci NMP Logatec, piše uprava za zaščito in reševanje.