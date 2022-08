Trčila sta v semaforiziranem križišču, ena oseba končala v bolnišnici (FOTO)

Uprava republike Slovenije za zaščito in reševanje je sporočila, da je danes ob 11.00 uri, na Potrčevi cesti na Ptuju, prišlo do prometne nesreče. V semaforiziranem križišču sta namreč trčili dve osebni vozili.

Gasilci PGD Ptuj so zavarovali kraj dogodka, posuli iztekle motorne tekočine in nudili pomoč poškodovani osebi do prihoda reševalcev Nujne medicinske pomoči Ptuj. Poškodovano osebo so reševalnim avtom prepeljali v SB Ptuj.