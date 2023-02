Trčila sta tovornjak in osebni avtomobil, ena oseba končala v bolnišnici (FOTO)

Danes, ob 12.28 uri je na regionalni cesti Gornja Radgona – Maribor, na odseku Spodnja Ščavnica–Lomanoše, v občini Gornja Radgona, prišlo do prometne nesreče. Na križišču s cesto za Plitvico in Apaško dolino, pri „mrzlem studencu" sta trčila tovorno in osebno vozilo.

Gasilci PGD Gornja Radgona so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom iz osebnega vozila rešili poškodovano osebo, odklopili akumulator ter nudili pomoč reševalcem Nujne medicinske pomoči ZD Gornja Radgona, ki so poskrbeli za poškodovano osebo, in policiji.