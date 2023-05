Na regionalki trčila avto in tovornjak, prizori so strašni (FOTO)

V sredo popoldan sta na regionalni cesti v naselju Golobinjek v občini Podčetrtek trčili osebno in tovorno vozilo. Gasilci PGD Steklarna Rogaška Slatina in Imeno so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, s tehničnim posegom iz vozila rešili poškodovano osebo in reševalcem NMP Šmarje pri Jelšah nudili pomoč pri oskrbi dveh ponesrečencev. Gasilci so enega ponesrečenca prenesli do helikopterja SV, ki ga je odpeljal v UKC Maribor, drugega pa so reševalci NMP prepeljali v SB Celje, so poročali na upravi za zaščito in reševanje.