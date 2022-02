Trčila nad avtocesto, dve osebi končali v UKC Maribor (FOTO)

Ob 14.51 se je nad pomursko avtocesto v Slovenskih goricah pripetila hujša prometna nesreča. Kot je poročala Uprava RS za zaščito in reševanje, sta v Brengovi v občini Cerkvenjak pri nadvozu čez avtocesto trčili osebni vozili. Gasilci PGD Radgona, JZ GB Maribor in PGD Cerkvenjak so zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom iz poškodovanega vozila rešili poškodovano osebo, odklopili akumulatorja in očistili po vozišču razlite motorne tekočine.

Glede na videno bi lahko bilo še hujše. FOTO: PGD Gornja Radgona

V nesreči poškodovani osebi so oskrbeli in prepeljali v UKC Maribor reševalci NMP Maribor in NMP Lenart.