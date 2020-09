Ob 6.45 sta v Srebrničah v občini Novo mesto trčila osebno vozilo in avtobus, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na osebnem vozilu in pregledali avtobus zaradi morebitnih dodatnih poškodb.



Reševalci NMP ZD Novo mesto so poškodovano voznico osebnega vozila odpeljali v bolnišnico v Novo mesto.