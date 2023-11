Trčil v prometni znak, ko se je izogibal nasproti vozečemu vozniku

Ob 17.08 je v krožišču pri Leku, v občini Mengeš, osebno vozilo trčilo v prometni znak, ko se je izogibalo nasproti vozečemu vozilu.

Štirje so bili poškodovani

Gasilci PGD Mengeš in Kamnik so zavarovali kraj dogodka, nudili prvo pomoč poškodovanim do prihoda reševalcev NMP, odklopili akumulator ter nevtralizirali razlite motorne tekočine.

Reševalci NMP Domžale so štiri poškodovane osebe prepeljali v nadaljnjo oskrbo, poročajo na Upravi za zaščito in reševanje.