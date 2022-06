Trčil v peško in pobegnil

V torek okoli 17. ure je na pločniku Dalmatinove ulice v Ljubljani kolesar trčil v peško in odpeljal, ne da bi ji dal svoje podatke. Peška se je v nesreči poškodovala. Kolesar je star 35 do 40 let, krajših temnih las, oblečen je bil v temne kratke hlače in temno majico s kratkimi rokavi.

»«Zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče naprošamo vse, ki bi kaj vedeli o nesreči, da pokličejo na telefonski številki 113 ali 01 475 0600. Hkrati pozivamo neznanega kolesarja, da pokliče na eno izmed podanih številk ali se osebno zglasi na PP Ljubljana Center,« prosijo policisti.