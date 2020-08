Trčil v parkirano vozilo. Ko so ga izsledili, so ugotovili, zakaj

Policiste postaje Krško so v sredo okoli 15. ure obvestili o prometni nesreči v Brestanici, kjer naj bi na parkirnem prostoru voznik osebnega avtomobila trčil v parkirano vozilo in odpeljal s kraja.



Pobeglega 73-letnega povzročitelja so izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,62 miligrama alkohola (približno 1,3 promila).



Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.