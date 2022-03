Trčil v otroka, kasneje se je izkazalo, da z njim ni vse v redu

Gorenjski policisti so v zadnjih dveh dneh obravnavali prometno nesrečo s telesnimi poškodbami.

V Predosljah je voznik trčil v otroka, ustavil in z njim govoril, zatem pa s kraja odpeljal, ker je otrok rekel, da je v redu. Kasneje se je izkazalo, da je poškodovan. Policisti so voznika z zbiranjem obvestil izsledili in vodijo postopek.

»Policisti prosijo, naj si udeleženci nesreč vedno – tudi če niso nastale telesne poškodbe – z drugim udeležencem izmenjajo osebne podatke, kontakte, zapišejo naj si okoliščine itd., saj je kasneje težko iskati ljudi, avtomobile in zbirati obvestila. Še posebno človeško in sočutno naj vozniki ravnajo, ko so udeleženi otroci. Dajo naj jim svoje podatke, pokličejo starše, informacijo o trčenju lahko sporočijo tudi na številko 113 ali policijsko postajo in bodo policisti nesrečo evidentirali,« ob tem dodaja PU Kranj.