Trčil v drog javne razsvetljave, zdravniki se borijo za njegovo življenje

Sinoči so gasilci, reševalci in policisti reševali v prometni nesreči s hudimi telesnimi poškodbami. Ob 18.45 uri je na Janževi Gori, v občini Selnica ob Dravi, na glavni cesti Maribor – Dravograd, voznik z osebnim vozilom trčil v drog javne razsvetljave.

Gasilci JZGB Maribor in PGD Selnica ob Dravi so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, nevtralizirali razlite motorne tekočine ter do prihoda reševalcev NMP Maribor nudili pomoč poškodovanemu vozniku.

Kraj nesreče so si ogledali tudi policisti Postaje prometne Policije Maribor, ki so dejali, da se je voznik v nesreči hudo poškodoval. »Z reševalnim vozilom so ga prepeljali v UKC Maribor, njegovo zdravstveno stanje pa je resno ogroženo. Po vseh zbranih obvestilih bodo policisti zadevo ustrezno zaključili,« je dodal Miran Klemen, vodja izmene OKC PU Maribor.