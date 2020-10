Policisti PP Novo mesto so bili 17.10. okoli 14.30 obveščeni o prometni nesreči pri Velikem Cerovcu. Ugotovili so, da je 75-letni voznik osebnega avtomobila zapeljal s ceste in trčil v drevo.



Huje poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Vse okoliščine nesreče policisti še preverjajo.