Trčil v drevo in umrl

Na cesti med Šentjanžem in Mozirjem, v kraju Nizka, se je tik pred božičnim večerom pripetila huda prometna nesreča, v kateri je življenje izgubil voznik osebnega avtomobila.»Policisti so na kraju dogodka ugotovili, da je voznik zaradi neprilagojene hitrosti v levem ovinku zapeljal zunaj vozišča in trčil v drevo. Zaradi hudih poškodb je na kraju nesreče umrl,« je sporočils Policijske uprave Celje. Ali je za volan sedel tudi pod vplivom alkohola, ni znano, je bilo pa takšnih minule dni precej na Gorenjskem, kjer so policisti v treh dneh obravnavali kar osem prometnih nesreč. V Kranju je voznik, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,61 miligrama alkohola, vozil na prekratki varnostni razdalji in trčil v avto pred seboj.K sreči je škodo utrpela le pločevina. Enako se je končala prometna nesreča v Škofji Loki, ki jo je zakrivil voznik kombija, ki je vozil z 0,82 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Ker je imel še pretežko nogo, je trčil v prometni znak. V okolici Škofje Loke se je ponesrečil voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi neprilagojene hitrosti trčil v nabrežino. Prepovedane droge pa je hitri test našel v organizmu voznice, ki je prometno nesrečo povzročila na ljubljanski severni obvoznici. »Ugotovljeno je bilo, da je voznica osebnega avtomobila zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubila nadzor nad vozilom, zato jo je začelo zanašati po vozišču. Zapeljala je proti levemu prometnemu pasu, kjer je zapora, in trčila v dve tovorni in eno osebno vozilo, ki so bila parkirana znotraj zapore,« je ugotovitve policistov opisala, ki na PU Ljubljana skrbi za stike z mediji.Voznica, državljanka Bosne in Hercegovine, se je lažje ranila, ker je po rezultatu hitrega testa na prisotnost drog odklonila strokovni pregled, je morala na sodišče, zaradi povzročitve prometne nesreče pa so ji policisti izdali plačilni nalog.