Trčil v betonsko ograjo in po strehi drsel naprej po cesti

Policisti so v ponedeljek ob 21.42 obravnavali prometno nesrečo na hitri cesti blizu naselja Vipavski Križ, v kateri je bilo udeleženo osebno vozilo.

Voznik (44) avtomobila je vozil po hitri cesti iz Sela proti Ajdovščini. Na ravnem delu vozišča ni vozil po sredini prometnega pasu, nato je nenadoma zapeljal desno in s prednjim desnim delom vozila trčil v betonsko ograjo. Po trčenju je vozilo odbilo levo, ob tem se je prevrnilo na streho in prek obeh smernih vozišč drselo v smeri vožnje ter se ustavilo na prehitevalnem pasu.

Poleg prometnih policistov iz Nove Gorice so na kraju posredovali tudi gasilci GRC Ajdovščina, ki so med drugim zavarovali kraj in nudili pomoč reševalcem ZD Ajdovščina.

Preizkus alkoholiziranosti je pri povzročitelju pokazal nad 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Voznik se je predvidoma lažje poškodoval, z reševalnim vozilom so ga odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

Policisti bodo podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.