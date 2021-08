Policisti so v četrtek ob 22.30 na Lopati v Celju obravnavali prometno nesrečo z udeležbo voznika kolesa z motorjem. V poročilu Policijske uprave Celje navajajo, da je 33-letni voznik vozil neregistrirano kolo z motorjem iz smeri Lopate proti Šmartnem v Rožni dolini: »Zaradi neprilagojene hitrosti je zapeljal izven vozišča in trčil v betonski jašek ter se huje telesno poškodoval.«



Med vožnjo ni uporabljal varnostne čelade in je bil odpeljan v SB Celje. Policisti bodo zoper njega napisali plačilni nalog, so sporočili iz Policijske uprave Celje.

