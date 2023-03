Trčil v avto, potem pa so mu popustili živci: pljunil in odrinil voznika ter odpeljal

V sredo okoli druge ure popoldne se je na Vojkovem nabrežju v Kopru zgodila prometna nesreča.

Koprski policisti so ugotovili, da je 41-letni voznik peljal po enosmerni ulici, ko je zavijal desno, je vanj zaradi prekratke varnostne razdalje trčil voznik osebnega avtomobila za njim. Ta se je po trčenju močno razburil, prijavitelja odrinil in pljunil, zatem pa odpeljal.

Policisti so ga izsledili uro zatem. Odrejen preizkus alkoholiziranosti mu je pokazal 0.33 mg/l alkohola.

26-letnemu državljanu BiH, ki prebiva v Kopru, sledi hitri postopek za več kršitev, in sicer zaradi kršenja zakona o javnem redu in miru, zaradi nezadostne varnostne razdalje in pobega s kraja prometne nesreče ter alkohola.