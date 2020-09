Trčenju se ni mogel izogniti

V sredo okoli 23. ure se je na ljubljanski obvoznici med počivališčema Barje in razcepom Malence zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznica osebnega vozila in motorist.



Voznica je pred razcepom Malence zapeljala na prometni pas za smer Novo mesto, po katerem je že vozil voznik motornega kolesa. Motorist je kljub umikanju in zaviranju trčil v zadnji del vozila in se pri tem huje telesno poškodoval.



Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v UKC Ljubljana, njegovo življenje pa ni ogroženo, poroča ljubljanske policijske uprave.



Policisti nadaljujejo preverjanje vseh okoliščin zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.