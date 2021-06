Trčenje v polpriklopnik usodno, znana starost pokojnika

V ponedeljek malo po 14. uri se je, in sicer na voznem pasu naprej od počivališča Hrušica v smeri Karavank, kjer je zaradi zastoja stala kolona tovornih vozil.Voznik (74) osebnega vozila je med vožnjo proti Karavankam trčil v zadnji del ustavljenega priklopnega vozila, ki ga je upravljal 41-letni voznik tovornega vozila. Ob trčenju je 74-letnik zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. V osebnem avtomobilu je bil sam. Voznik tovornega vozila po podatkih policije ni poškodovan.Posredovali so gasilci GARS Jesenice, kraj dogodka prometno in požarno zavarovali, s tehničnim posegom so iz vozila izvlekli preminulega voznika, očistili cestišče ter pomagali policiji in avtovleki pri nakladanju vozila.Zaradi nesreče in odpravljanja njenih posledic je bila avtocesta na odseku Lipce–Karavanke zaprta do 17. ure.