Trčenje v Ljubljani tako silovito, da je drog javne razsvetljave podrlo

V petek ob 23.15 je na križišču Ižanske ceste in Sulčje ulice v Ljubljani osebno vozilo trčilo v drog javne razsvetljave. Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka in odklopili akumulator na osebnem vozilu. Dežurna delavca podjetja Javne razsvetljave in Elektra Ljubljana sta odklopila drog javne razsvetljave iz omrežja in odstranila podrti drog z vozišča, poroča uprava za zaščito in reševanje.