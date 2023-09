Trčenje pri Ortneku: hudo poškodovani povzročiteljica in potnica v vozilu

V soboto 13. ure se je na cesti med Ribnico in Ljubljano pri Ortneku zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznica osebnega vozila voznik kombija. Po do sedaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče prišlo, ker je voznica zaradi neprilagojene hitrosti v levem ovinku zapeljala na nasprotno stran ceste in trčila v vozilo, ki je pripeljalo nasproti, navajajo na PU Ljubljana.

Hudo poškodovani povzročiteljica in potnica v vozilu

Pri tem sta se povzročiteljica in potnica v njenem vozilu huje telesno poškodovali. Lažje poškodovani sta bila še potnika v vozilu povzročiteljice, ter udeleženi voznik in potnica v njegovem vozilu. Policisti nadaljujejo zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.