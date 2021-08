Trčenje na šmartinki tako silovito, da je luč javne razsvetljave odtrgalo

Včeraj ob 13.43 sta na Šmartinski cesti v Ljubljani bočno trčili osebni vozili. Pri tem se je eno prevrnilo na bok in med drsenjem odtrgalo luč javne razsvetljave. Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, posuli absorbent po izteklih motornih tekočinah, vozilo postavili nazaj na kolesa in nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči.



Dve osebi sta se v nesreči lažje poškodovali, reševalci so ju prepeljali v bolnišnico na preventivni pregled, poroča uprava za zaščito in reševanje.

