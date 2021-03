Trčenje na gorenjki, voznika reševali gasilci

Ob 11.17 je na avtocesti Kranj–Jesenice pri priključku Kranj zahod osebno vozilo zletelo z avtoceste in trčilo v obcestne oznake.



Voznik je med vožnjo trčil v blažilnik trka oziroma naletni meh na izvozu z avtoceste.



Po prvih podatkih policije se je lažje poškodoval.



Gasilci GARS Kranj so s tehničnim posegom rešili osebo iz vozila, odklopili akumulator in počistili razlite tekočine.



Reševalci nujne medicinske pomoči iz Kranja so poškodovano osebo oskrbeli in jo nato odpeljali v nadaljnjo oskrbo.



Zaradi nesreče je bil izvoz Kranj zahod v smeri Karavank približno eno uro zaprt.

