Trčenje dveh tovornjakov na avtocesti, enega voznika reševali mimoidoči (FOTO)

V torek je na primorski avtocesti pred izvozom Logatec v smeri Kopra prišlo do naleta dveh tovornih vozil, poročajo gasilci PGD Dolnji Logatec.

»Pred našim prihodom so enega voznika iz vozila rešili mimoidoči. Gasilci PGD Dolnji Logatec in Stara Vrhnika smo požarno zavarovavali kraj, posuli iztekle tekočine, odklopili akumulator ter nudili pomoč NMP Logatec pri oskrbi poškodovanega voznika,« so gasilci sporočili na facebooku.