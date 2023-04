Trčenje v Paki pri Velenju, eno osebo odpeljali

Danes ob 14.36 sta v Paki pri Velenju, občina Velenje, trčili osebni vozili. Gasilci PGE Velenje, PGD Velenje in Slovenj Gradec so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja in nevtralizirali razlite motorne tekočine. Reševalci NMP Velenje so poškodovano osebo prepeljali v celjsko bolnišnico, sporoča uprava za zaščito in reševanje.