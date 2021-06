Danes kmalu po opoldnevu je v bližini železniškega prehoda pri naselju Krivoglavice, občina Metlika, potniški vlak povozil osebo.Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče.Na kraju so bili tudi reševalci ZD Metlika, ki so žal lahko le ugotovili, da oseba trčenja ni preživela.