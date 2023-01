Trčenja ni preživel, potniki sestopili z vlaka

Danes ob 12.38 je pri naselju Gornje Brezovo, občina Sevnica, vlak povozil občana. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, opravili ogled okolice in pomagali potnikom pri sestopu z vlaka. Na kraju samem so bili tudi reševalci NMP Sevnica. Občan je v nesreči umrl, poroča uprava za zaščito in reševanje.