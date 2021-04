Trboveljčan imel doma posebno sobo

Trboveljski policisti so v četrtek na podlagi odredbe pristojnega sodišča opravili hišno preiskavo pri 44-letniku z območja Trbovelj. Odkrili so prostor za gojenje konoplje, v katerem je bilo 25 rastlin višine približno dva metra. Zasegli so okoli 150 gramov posušene rastline in več brizg s snovjo, za katero se sumi, da je konopljina smola, več zvitih cigaret s prepovedano rastlino ter opremo za gojenje prepovedane droge.



Zoper moškega bodo na pristojno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

