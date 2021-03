Travo so odvažali s helikopterjem

Prepovedana cela rastlina

Trojica je svoje ravnanje obžalovala.

Obsežna količina konoplje, ki je zrasla zaradi nadpovprečno ugodnih vremenskih razmer, je presenetila vse obdolžence.

Tukajšnje višje sodišče je dalo košarico, enemu od trojice, zaradi katere se je v začetku avgusta lani sprožila spektakularna policijska akcija, ko so možje v modrem prepovedano konopljo, ki je rasla na otočku sredi reke Mure pri Benici, odvažali kar s helikopterjem. Kar 2650 sadik v velikosti od 80 do 100 centimetrov so namreč vzgojili Košec,in. Kljub temu da je bil Košec obsojen na relativno nizko kazen, in sicer eno leto in pol zapora, ki jo mora prestati na odprtem oddelku mariborskega aresta, pa se je obramba na takšno sodbo pritožila. Zagovornik si je namreč prizadeval celo za pogojno obsodbo. Po njegovem okrožno sodišče v Murski Soboti ni upoštevalo tega, zakaj se je Košec sploh spustil v gojenje prepovedane zeli. Bil naj bi namreč v finančni stiski zaradi epidemije covida-19. »Obdolženec se je z znanjem, ki ga je pridobil pri družbi v Švici, kjer je zaposlen, lotil izdelave CBD-produktov, namenjenih zdravljenju. Prav tako ne gre prezreti, da predmetna konoplja proizvede desetkrat manjšo količino uporabnega dela kot sicer običajna konoplja ter da je obsežna količina konoplje, ki je zrasla zaradi nadpovprečno ugodnih vremenskih razmer, presenetila vse obdolžence. Obdolženec kaznivo dejanje obžaluje in se želi vrniti v Švico, nanj pa je dovolj vzgojno vplival že pripor,« je zapisal v pritožbi na sodbo.A je torej po mnenju višjih sodnikov že sodišče prve stopnje upoštevalo, da je obdolženec krivdo za očitano kaznivo dejanje priznal, njegovo predhodno nekaznovanost ter skrb za mladoletna otroka. Prav tako je pravilno ocenilo vse oteževalne okoliščine. Šlo je namreč za kar 1293 kilogramov prepovedane zeli. »Gre za izrazito veliko količino prepovedane droge, ki so jo obdolženci gojili na večjem, težko dostopnem terenu, zaradi česar pritožnik neutemeljeno izpostavlja, da so obdolženci ravnali priložnostno in da je količina presenetila vse vpletene,« so poudarili višji sodniki in zavrnili tudi navedbe o uporabnosti delov rastline, saj je pač prepovedana cela.Trojica je, kot je znano, 3. avgusta lani padla v zasedo policistov na poti na otoček sredi Mure. Krajnc, Košec in Kropivšek so na državnem zemljišču, velikem tri hektarje, vzgojili velik nasad. Do informacije, da tam rase več prepovedane droge, so sicer prišli lendavski policisti, nato so zadevo prevzeli policisti in kriminalisti PU Murska Sobota. Zaradi oteženega dostopa, saj je bilo treba prestopiti rokav reke Mure, so jim na pomoč priskočili v letalski policijski enoti. Rastline so poželi in s helikopterjem prepeljali na kopno.Obtoženi so, potem ko so decembra lani slišali za predlog višjega državnega tožilcao kazni v primeru priznanja krivde, to tudi priznali. Vsi trije so dejanje na sodišču obžalovali. Tožilec je za Košca torej predlagal 18 mesecev zapora, za Krajnca dve leti zapora (tudi on jo lahko prestaja na odprtem oddelku), za Kropivška pa eno leto zapora, ki pa se izvrši z 244 urami družbenokoristnega dela. Sodnikje takšne kazni tudi izrekel in obsojencem odvzel denar, mobilne telefone in nadzorno kamero, zasežene med preiskavo v hiši na Dolgi ulici v Moravskih Toplicah, kjer je trojica bivala, medtem ko je pri Benici pridelovala konopljo.