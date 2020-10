Trava v laboratoriju

Hidroponično gojenje

Policisti so med hišno preiskavo našli tudi 25 petard kategorije II.

Pomurski policisti v teh dneh pogosto poročajo o zasegu trave. O uspešni akciji, med katero so našli laboratorij za gojenje prepovedane zeli, so poročali tudi včeraj. Kot je pojasnila, tiskovna predstavnica Policijske uprave Murska Sobota, so gornjeradgonski policisti minuli ponedeljek z odredbo za hišno preiskavo v rokah potrkali na vratih 31-letnega osumljenca, domačina. Pri delu jim je pomagal kolega, vodnik službenega psa.»Najden je bil prirejen prostor za hidroponično gojenje rastlin, zaseženih je bilo 215 sadik rastlin zelene barve, višine do 120 centimetrov. V gospodarskem poslopju pa je bil najden manjši prirejen prostor s petimi sadikami rastlin zelene barve, višine do 150 centimetrov,« je pojasnila Suzana Rauš in dodala, da so med hišno preiskavo našli tudi 25 petard kategorije II.Po njenih besedah bodo policisti po pridobljenem poročilu o preiskavi Nacionalnega forenzičnega laboratorija zoper osumljenega podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog, nedovoljenih snovi v športu in predhodnih sestavin za izdelavo prepovedanih drog ter prometa z njimi. Za zasežene petarde pa bodo izdali odločbo v hitrem postopku po zakonu o eksplozivnih in pirotehničnih izdelkih.