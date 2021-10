Trava se je bohotila v dveh ločenih nasadih

Rastlo je 35 rastlin, visokih od 80 do 100 cm.

S koprske policijske uprave sporočajo, da so odkrili dva nasada prepovedane droge konoplje, in sicer na območju PP Kozina in PP Sežana. Kazensko so ovadili tri osumljene, ki jih po vsej verjetnosti čaka srečanje s sodnikom.Policisti PP Kozina so v minulem tednu v sodelovanju z občani na izjemno težko dostopnem območju Brkinov odkrili nasad rastlin prepovedane trave. Po vseh zbranih obvestilih in dokazih ter pridobljeni odredbi za hišno preiskavo, ki jo je izdalo okrožno sodišče v Kopru, so v začetku oktobra pri osumljenem z območja občine Hrpelje - Kozina opravili preiskavo stanovanjske hiše in vozila, obenem je potekal ogled nasada prepovedanih rastlin konoplje. »Zasegli so 45 sadik, nekatere so merile v višino do 220 cm, ter manjšo količino že posušene prepovedane droge konoplje,« pojasnjuje, predstavnica PU Koper za odnose z javnostmi.Po ogledu in hišni preiskavi so zoper 57-letnega osumljenega zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog, nedovoljenih snovi v športu in predhodnih sestavin za izdelavo prepovedanih drog in prometa z njimi podali kazensko ovadbo in ga po usmeritvah okrožne državne tožilke privedli k preiskovalnemusodniku, ta je zanj odredil pripor.Uspešni so bili tudi sežanski policisti, ki so v vasi pri Sežani opravili hišno preiskavo v prikolici, kjer prebivata osumljena 57-letnik in 54-letnica, ter na vrtu, kjer gojita prepovedano konopljo. Našli in zasegli so 35 rastlin, visokih od 80 do 100 cm, ter vrečko listov in vršičkov konoplje. Tudi njiju sumijo »storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog, nedovoljenih snovi v športu in predhodnih sestavin za izdelavo prepovedanih drog in prometa z njimi, saj sta prepovedano drogo gojila skupaj, dobiček pa sta si delila«.