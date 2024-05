Trava se je bohotila pod lučkami

Ko je Miha M. pred leti najel hišo v Litiji, je lastnici natvezil, da jo najema zaradi kmetovanja. A se je izkazalo, da je imel v mislih kmetovanje drugačne vrste. Po ugotovitvah ljubljanskega okrožnega sodišča je od novembra 2017 do konca aprila 2018 v hiši in objektu ob njej gojil 154 sadik prepovedane konoplje. Sodišče je sicer poskušal prepričati, da je travo gojil za lastne potrebe, vendar mu to ni verjelo. Obsodilo ga je na pogojno zaporno kazen.

V posebno prirejenem prostoru v hiši je skrbel za 73 sadik – te so zrasle do višine 5 cm –, v pomožnem objektu ob hiši pa je posadil 33 rastlin, ki so zrasle do višine 42 cm. V obeh prostorih so bile posebne luči, ventilatorji, cevi za odvod toplega zraka ter kemikalije za hitro in bujno rast.

Poleg Mihe M. je tožilstvo na zatožno klop posadilo Nika Č., a ga je sodišče oprostilo očitkov, da je sodeloval pri gojenju trave. Dokazi, ki bi govorili o njegovi vpletenosti, namreč niso bili dovolj za zaključek o njegovi vpletenosti. Sam je vpletenost v prepovedane posle zanikal, pojasnil je, da je le občasno prespal pri Mihi, ker je bil brez bivališča, o konoplji pa da ni vedel nič – to je potrdil tudi Miha.

Ta je sodišče je poskušal prepričati, da je konopljo gojil za lastne potrebe, saj je iz nje nameraval pridelati olje, da bi si lajšal zdravstvene težave. Sodišče mu je sicer verjelo, da ima zdravstvene težave, a je prepričano, da je travo vzgajal z namenom nadaljnje prodaje, kot je trdilo tožilstvo. To je razvidno tudi iz njegovega socialnega statusa, saj je bil brezposeln, a se je kljub temu zavezal k plačevanju 250 evrov najemnine in stroškov, kar je očitno dobival od prodaje droge. Dejstvo, da pri hišni preiskavi niso našli tehtnice, sodišča ni omajalo v prepričanju, da je gojil konopljo z namenom prodaje.

Dokazi so zakoniti

Spoznali so ga za krivega in mu izrekli leto in pol zapora s preizkusno dobo treh let. Pripomočke (neonske luči, ventilatorje, lončke, vrečke, električne usmerjevalnike, grelnike, gnojila, insekticid itd.) in 154 sadik konoplje so mu odvzeli, oprostili pa so ga stroškov postopka, stroške odvetnika bodo poravnali iz proračuna.

Sodišče je poskušal prepričati, da je konopljo gojil za lastne potrebe. Simbolična fotografija. FOTO: PP Murska Sobota

Obramba je sicer dvomila o zakonitosti dokazov, češ da je kriminalist, ki so ga zaslišali kot pričo, o gojenju trave izvedel od neznanca na Metelkovi v Ljubljani, a ker je ta hotel ostati anonimen, ga niso mogli zaslišati. Prav tako niso zaslišali sosedov, od katerih je kriminalist slišal, da v hiši bivata dva moška, brat ene do prič, sicer tudi kriminalist, pa mu je povedal, da v bližini hiše smrdi po travi.

A po mnenju sodišča dokazi niso sporni, anonimnost prič prav tako ne, kriminalist pa je o vsem, kar je izvedel, sestavil uradni zaznamek. Po prejemu informacije je preveril porabo električne energije in ugotovil, da je povečana, ogledal si je teren in pri vaščanih, ki se prav tako niso želeli izpostavljati, zbral podatke. Nato je glede na vse pridobil odredbo za hišno preiskavo, in ta je potrdila sume.

Kot olajševalo okoliščino pri odmeri kazni je sodišče štelo časovno oddaljenost dejanja, da se je obdolženec uredil in našel zaposlitev, ni predkaznovan, pripravljen je delati in pomagati (sosedom v Litiji je, denimo, pomagal pri kmečkih opravilih), poleg tega skrbi za starejše družinske člane. Zato je utemeljeno pričakovati, da ne bo ponavljal kaznivih dejanj, je še menilo sodišče pri odmeri kazni.

Tožilstvo se je pritožilo, saj meni, da je kazen prenizka, odločitev o oprostitvi soobdolženega pa napačna.