Trava ni bila za prodajo

Ženska je julija 2018 na zelenjavnem vrtu gojila šest rastlin konoplje, v dveh plastičnih pladnjih za cvetlične lončke pa še pet. Po mnenju tožilstva število rastlin kaže na to, da je ni gojila za osebno rabo. Zato jo je posadilo na zatožno klop, prvostopenjsko sodišče jo je obsodilo na pogojno zaporno kazen, višji sodniki pa so sodbo spremenili in jo oprostili.

Okrožno sodišče v Ljubljani ji je izreklo šest mesecev zapora s preizkusno dobo enega leta, 11 rastlin prepovedane trave pa ji je odvzelo. Takšno odločitev je na višjem sodišču izpodbijal njen zagovornik, pri čemer se je skliceval na sodno prakso vrhovnega sodišča. In višji sodniki so mu pritrdili, da dejanje, ki je predmet obtožbe, ni kaznivo dejanje.

Ženska je na zelenjavnem vrtu vzgajala šest rastlin konoplje v višini 20 do 80 cm, v dveh plastičnih pladnjih za cvetlične lončke pa je imela posajenih še pet rastlin, visokih okoli pet centimetrov. Po mnenju tožilstva število rastlin kaže na to, da konoplje ni gojila za osebno rabo, vendar po mnenju višjega sodišča takšna majhna količina konoplje ne kaže nedvomno na to, da jo je gojila z namenom nadaljnje prodaje ali da je bila namenjena širšemu krogu oseb. V izreku sodbe pa tudi ni navedena nobena druga okoliščina, iz katere bi izhajalo, da je gojenje tako majhnega števila sadik konoplje pomenilo proizvodnjo prepovedane droge za prodajo, je menilo višje sodišče.

11 sadik je gojila na vrtu in v cvetličnih lončkih

Vrhovno sodišče je v več primerih obtožence oprostilo obtožbe, čeprav so nižjestopenjska sodišča izrekla obsodilne sodbe. FOTO: Marko Feist

Po mnenju višjih sodnikov tako gojenja šestih rastlin konoplje v vrtu in petih rastlin v cvetličnih lončkih ob odsotnosti drugih okoliščin, ki bi kazale na to, da je šlo za ukvarjanje s pridelavo prepovedane droge, pri kateri se ustvarjajo presežki, namenjeni širšemu krogu oseb, in ne zgolj obtoženkini lastni uporabi, ni mogoče opredeliti kot proizvodnje droge, kot jo je imel v mislih zakonodajalec v opredelitvi kaznivega dejanja.

Gojenje ni nujno proizvajanje

Vrhovno sodišče je namreč v treh primerih – enkrat je šlo za očitek gojenja šestih sadik konoplje v velikosti 160 do 210 cm na dvorišču stanovanjske hiše, drugič za gojenje 14 rastlin v velikosti 34 do 118 cm v stanovanjski hiši in na dvorišču ter sušenje konoplje v velikosti 187 cm v gospodarskem poslopju in tretjič za osem rastlin v velikosti do enega metra ob stanovanjski hiši – obtožence oprostilo obtožbe, čeprav so nižjestopenjska sodišča izrekla obsodilne sodbe. Že v prejšnjih sodbah so vrhovni sodniki navedli, da zgolj neupravičeno gojenje konoplje vselej ne bo zadostovalo za zaključek, da je storilec konopljo tudi proizvajal.

Beseda »proizvodnja« že sama vključuje izdelovanje, gojenje v večjem obsegu za nadaljnjo prodajo, saj že, izhajajoč iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika, »proizvajati« pomeni producirati velike količine, kar je praviloma namenjeno širšemu krogu ljudi in ne zgolj enemu uporabniku. V primerih, ko se obdolžencu očita gojenje relativno majhnega števila rastlin konoplje, je po stališču vrhovnega sodišča za kaznivost takšnega dejanja treba ugotoviti tudi obstoj drugih okoliščin, ki kažejo na to, da pridelava konoplje ni (bila) namenjena samo obdolženčevi lastni uporabi.