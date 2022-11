Traktorski priključek ga je stisnil

Danes ob 13.29 je na Zdolah (občina Krško) pri opravljanju kmetijskih opravil traktorski priključek stisnil moškega, poroča uprava za zaščito in reševanje. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreča, ukleščenca s tehničnim posegom rešili in ga predali v oskrbo reševalcem NMP Krško. Po nudenju prve pomoči so ga prepustili v domačo oskrbo, o nesreči pa so bile obveščene pristojne službe.