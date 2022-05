Traktorista niso mogli rešiti

V torek ob 17.11 se je v naselju Črešnova, občina Zreče, zgodila tragična nesreča pri delu, v kateri se je prevrnil traktor in pod seboj pokopal voznika.

Gasilci PGD Zreče so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, s tehničnim posegom izpod traktorja rešili ujetega voznika in mu nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev.

Žal pa nesrečnemu traktoristu niso mogli več pomagati, saj je umrl na kraju nesreče.