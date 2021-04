Traktorista huje ranjena

Med vožnjo je zapeljal po bankini, pri tem pa se je traktor prevrnil.

V okolici Ptuja se je skotalil po strmem pobočju. FOTO: 112 Ptuj

Previdno s traktorji

V torek sta bili na območju PU Maribor dve podobni traktorski nesreči, v katerih sta se dva voznika huje poškodovala. Ob 16.52 je namreč v Grajenščaku, v občini Ptuj, po strmem pobočju v gozd zdrsnil traktor s prikolico. Gasilci PGD Ptuj in PGD Grajena so ga stabilizirali, odklopili akumulator, preprečili iztekanje motornih tekočin ter pomagali reševalcem NMP pri oskrbi ponesrečenca, tega so prepeljali v SB Ptuj.Že prej, v dopoldanskem času, pa so policisti PP Maribor I na območju Rošpoha v občini Maribor obravnavali prometno nesrečo III. kategorije, v kateri se je huje poškodoval 84-letnik, ki je med vožnjo zapeljal po bankini, pri tem pa se je traktor prevrnil in skotalil po strmini. Nesrečnik je končal v UKC Maribor.Že dan prej so o podobni nesreči poročali z novogoriškega konca. V ponedeljek ob 14.04 so policiste PU Nova Gorica obvestili, da je na območju naselja Gorenji Log v občini Tolmin voznik traktorja zapeljal po brežini pod cesto in se poškodoval. Ob ogledu kraja dogodka in z zbiranjem obvestil so tolminski policisti ugotovili, da je 27-letnik vozil po lokalni cesti iz Gorenjega Loga proti Drobočniku, ko je zadaj pripeti traktorski kovinski plato (t. i. kibla) iz neznanega vzroka odpadel in se zaril v asfaltno površino.Traktor je zaneslo desno, na strmo brežino, tam se je začel kotaliti. Voznika je po približno petih metrih vrglo iz kabine in je obležal vse do prihoda reševalcev, traktor pa se je kotalil še 60 metrov do kamnitega prepada in padel približno 20 metrov na železniške tire. Od tam se je po strmem pobočju reke Soče kotalil še sto metrov in obstal na levem prodnatem bregu pod jezom Selo. Nastala je tudi škoda na železniški infrastrukturi, ki jo pristojne službe še ocenjujejo, in sicer poškodovanje lesenih pragov na železnici, kovinske ograje, telekomunikacijskih kablov.Ker je spomladi in jeseni veliko kmetijskih opravil v naravnem okolju, pri katerih se pogosto uporabljajo traktorji, vse voznike policisti opozarjajo, naj bodo previdni in odgovorni. »Vozi naj ga tisti, ki ima veljavno vozniško dovoljenje kategorije F, je usposobljen za delo s traktorjem in traktorskimi priključki ter ni pod vplivom alkohola, mamil ali psihoaktivnih zdravil,« med drugim svarijo policisti in opozarjajo tudi na nevarno prakso: »Na traktorskih priključkih oseb ni dovoljeno prevažati! Med vožnjo morajo biti v motornem vozilu na vseh sedežih, kjer so vgrajeni varnostni pasovi, pripete na način, ki ga je predvidel proizvajalec vozila glede na konstrukcijo zadrževalnega sistema.«