Traktorist pa je obležal pod, na kraj odšla patrulja treh policistov

Včeraj, okoli 20. ure, so bili policisti obveščeni o poškodbi traktorista v Veračah.

»Traktorist je z njive vzvratno zapeljal na travnati del, kjer se je traktor prevrnil, traktorist pa je obležal pod njim. Na kraj je odšla patrulja treh policistov Policijske postaje Šmarje pri Jelšah, ki so dvignili traktor in občana uspeli hitro izvleči. 43-letnega traktorista so z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico. Na srečo se je v dogodku le lažje poškodoval,« sporočajo s PU Celje.

Ob tem dodajajo, da je z gozda na območju Bohorja neznanec ukradel več hlodovine, vredne dobrih 2000 evrov.