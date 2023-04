Traktorist na cesti ukleščil avto: voznik in sopotnica huje poškodovana

Policisti PP Črnomelj so bili v ponedeljek ob 20. uri obveščeni o prometni nesreči z udeležbo traktorista in voznika osebnega avtomobila v Semiču, poroča PU Novo mesto. Opravili so ogled in po prvih ugotovitvah je 37-letni voznik traktorja s pripetim traktorskim priključkom – brano peljal po Roški cesti po klancu navzdol, iz nasprotne smeri pa je pripeljal 75-letni voznik osebnega avtomobila.

75-letnik je trčil v brano, saj traktorist ni zagotovil zadostne bočne razdalje med svojim vozilom in vozilom, s katerim se je srečeval.

Voznik osebnega avtomobila in potnica sta po trčenju ostala ukleščena, iz vozila so ju rešili gasilci. Po podatkih iz bolnišnice sta oba utrpela hude telesne poškodbe.

Policisti bodo zoper povzročitelja nesreče na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

