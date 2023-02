Traktor ga je stisnil ob drevo

V gozdu v Trličnem na območju Policijske postaje Rogaška Slatina se je pri delu smrtno ponesrečil 62-letni moški, ko je v domačem gozdu podiral drevesa.

Včeraj so s celjske policijske uprave sporočili nekaj podrobnosti tragičnega dogodka. Kot so pojasnili, je moški z vitlom pripel podrto drevo ter ga s traktorjem vlekel navzdol po gozdu, a se je med vožnjo zagozdilo ob drugo še stoječe, pri tem je traktor obrnilo na bok in voznika stisnilo ob stoječe drevo. Zaradi hudih poškodb je na kraju nesreče umrl. Gasilci PGD Steklarna Rogaška Slatina in PGD Dobovec pri Rogatcu so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom rešili preminulega izpod traktorja, odklopili akumulator in nastavili pivnike za razlito olje in nafto.

Pri podiranju dreves v gozdu hudo ranjen 21-letnik, ko je drevo padlo na nanj.

Dan pred tem se je v Posredi pri podiranju dreves v gozdu hudo ranil 21-letnik, ko je drevo padlo na nanj. Pri delu je sicer uporabljal vsa potrebna zaščitna sredstva. Isto dopoldne so na celjski policijski upravi nesrečo pri delu obravnavali tudi v podjetju v Celju, kjer se je pri rezanju letev na krožni žagi huje poškodoval 22-letni delavec.