Traktor do smrti povozil otroka

V Starih Žagah v občini Dolenjske Toplice je traktor dopoldne do smrti povozil otroka, ki je padel s čelnega traktorskega nakladača, so sporočili s centra za obveščanje.

Do tragičnega dogodka je prišlo ob 10.25. Kraj dogodka so zavarovali in pregledali gasilci GRC Novo mesto, smrt pa so na kraju potrdili reševalci nujne medicinske pomoči Novo mesto.