Danes ob 16.21 se je naselju Sleme v občini Bloke zgodila delovna nesreča. Uprava za zaščito in reševanje poroča, da se je traktor pri oranju njive na strmem pobočju prevrnil in pod seboj pokopal traktorista. Ponesrečencu so nudili pomoč sosedje, gasilci PGD Bloke in Cerknica ter reševalci ZD Cerknica. Poškodovani je bil odpeljan na nadaljnje zdravljenje v UKC Ljubljana.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: