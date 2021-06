Tragično: v Krki utonila oseba

Po podatkih Uprave za zaščito in reševanje, so danes pri naselju Podgozd, v občini Žužemberk, v reki Krki opazili utapljajočo osebo. Posredovali so gasilci PGD Žužemberk, Dvor in mimoidoči ter osebo rešili iz vode na breg.Gasilci so utopljenca oživljali do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči Novega mesta, ki so reanimacijo nadaljevali, kljub vsem poskusom oživljanja je oseba preminila, še poročajo.To je nova tragična smrt na slovenskih rekah, potem ko je pred dnevi pretresla nova nesreča na reki Soči pri Solkanu, v kateri je utonil 13-letni deček.