Po smrti mamice je zaradi hudih poškodb umrla še 13-mesečna deklica (FOTO)

Kraj prizorišča tragične nesreče. FOTO: Oste Bakal

Voznica (36) umrla na kraju nesreče, deklico odpeljali v UKC Ljubljana

Kraj prizorišča tragične nesreče. FOTO: O. B.

Že včeraj in danes smo podrobno poročali o tem, da se je včeraj zjutraj pri pokopališču v Nedelici v občini Turnišče, prišlo do prometne nesreče, v kateri je umrla voznica osebnega avtomobila, 36-letna mamica E.Ž., posebno hude poškodbe pa je utrpela njena 13-mesečna hčerkica. Slednjo so nemudoma odpeljali v UKC Ljubljana, kjer so zdravniki storili vse, da bi rešili vsaj otročka. Žal pa so poškodbe bile prehude in danes ob 14.25 je deklica L.Ž. poškodbam podlegla. Že včeraj je v Dobrovniku zavladala žalost, ki je sedaj še hujša, kajti mož in oče ter sin in bratec, sta ostala sama, brez žene in hčerke, oziroma mame in sestrice. Tako bo sedaj deklica, ki praktično ni niti zaživela, pokopana poleg svoje mamice.Tragična nesreča se je pripetila v sredo ob 8.27, ko je nesrečna voznica peljala iz Velike Polane, kamor je v šolo odpeljala sinka. Pri pokopališču v Nedelici, na poti domov v Dobrovnik, je prečkala prednostno cesto in tam je prišlo do trčenja z avtomobilom, katerega je z njene desne strani pripeljal 21-letnik iz Genterovcev.»Z zbiranjem obvestil in z ogledom kraja prometne nesreče je bilo ugotovljeno, da se je 36-letna voznica osebnega avtomobila v katerem je bil pravilno, v otroškem sedežu zavarovan 13-mesečni otrok vozila po lokalni cesti iz smeri naselja Nedelica v smeri naselja Dobrovnik. Ko se je pripeljala do križišča je zapeljala na prednostnostno cesto v trenutku, ko je po njej pripeljal voznik osebnega avtomobila. Med vozili je prišlo do silovitega trčenja, kar je imelo za posledico, da je voznica, zaradi poškodb zadobljenih v prometni nesreči na kraju umrla. Otroka v vozilu voznice pa so z hudimi telesnimi poškodbami odpeljali v UKC Ljubljana. Voznik drugega, v prometni nesreči udeleženega vozila je bil lahko telesno poškodovan. Ogleda kraja prometne nesreče sta se udeležila preiskovalni sodnik in državna tožilka OS V Murski Soboti, katera sta odredila izvedeniško mnenje, na podlagi katerega se bo ugotovil dejanski vzrok prometne nesreče,« je včeraj popoldan sporočila tiskovna predstavnica PU Murska Sobota.Nesreča v Nedelici je po novem terjala že 4. in 5. smrtno žrtev na pomurskih prometnicah od začetka letošnjega leta. V enakem obdobju lani so v prometnih nesrečah umrle dve osebi, predlani pa v celem letu ena.