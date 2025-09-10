Tragično, gasilka Irena umrla na naši najlepši gori

Včeraj so se na pokopališču v osrčju Slovenskih goric poslovili od 48-letne Irene Heric, rojene Simonič, ki je prejšnji teden v četrtek dopoldne umrla v nesreči v Julijskih Alpah na območju Jalovca, ki mu zaradi izjemne lepote, mogočnosti in značilne piramidaste oblike rečejo tudi kralj slovenskih gora. Irena je za seboj pustila moža Srečka, hčerko Sanjo in njenega Nejca, sina Anžeta in njegovo Timejo, žalujejo mama, oče, sestra Nataša z družino in sorodniki. Od priljubljene medicinska sestre, gasilke in planinke, ki je bila ob skrbi za družino in delu v podjetju Medica Prima Brezje tudi izje...