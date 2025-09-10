OMAHNILA V GLOBINO

Tragično, gasilka Irena umrla na naši najlepši gori

Včeraj so pokopali Ireno Heric, medicinsko sestro iz Svete Trojice. V četrtek je omahnila v globino pod 2645 metrov visokim Jalovcem.
Fotografija: Bila je izjemno priljubljena članica PGD Sveta Trojica. FOTOGRAFIJE: družinski arhiv
Odpri galerijo
Bila je izjemno priljubljena članica PGD Sveta Trojica. FOTOGRAFIJE: družinski arhiv

oste-bakal
Oste Bakal
10.09.2025 ob 06:51
oste-bakal
Oste Bakal
10.09.2025 ob 06:51
Včeraj so se na pokopališču v osrčju Slovenskih goric poslovili od 48-letne Irene Heric, rojene Simonič, ki je prejšnji teden v četrtek dopoldne umrla v nesreči v Julijskih Alpah na območju Jalovca, ki mu zaradi izjemne lepote, mogočnosti in značilne piramidaste oblike rečejo tudi kralj slovenskih gora. Irena je za seboj pustila moža Srečka, hčerko Sanjo in njenega Nejca, sina Anžeta in njegovo Timejo, žalujejo mama, oče, sestra Nataša z družino in sorodniki. Od priljubljene medicinska sestre, gasilke in planinke, ki je bila ob skrbi za družino in delu v podjetju Medica Prima Brezje tudi izje...

Celoten članek je na voljo le naročnikom.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Irena Heric smrt gore tragedija reševanje nesreča gorski reševalci slovo helikopter planinka pohodništvo gorska nesreča smrt v gorah

Priporočamo

Premium Photo
Prebudilo ju je pokanje: nočna katastrofa, zgorela znamenita Klepčev mlin in žaga (FOTO)
Štirje najpogosteje napačno razumljeni astrološki znaki
Preden udari deževje: »Ulice in ceste v Slovenski Istri so na pol prazne!« (FOTO)
Med svati na poroki tudi sin in snaha Rosvite Pesek: objavila sta poročni jedilnik (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Ste bolj za branje ali pripovedovanje?

 
Promo

V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako do popolne organizacije živil v popolnem hladilniku

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Digitalna revolucija v elegantni podobi

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Boljše priložnosti se skrivajo drugje

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

Komentarji:

Priporočamo

Premium Photo
Prebudilo ju je pokanje: nočna katastrofa, zgorela znamenita Klepčev mlin in žaga (FOTO)
Štirje najpogosteje napačno razumljeni astrološki znaki
Preden udari deževje: »Ulice in ceste v Slovenski Istri so na pol prazne!« (FOTO)
Med svati na poroki tudi sin in snaha Rosvite Pesek: objavila sta poročni jedilnik (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako do popolne organizacije živil v popolnem hladilniku

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Digitalna revolucija v elegantni podobi

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Boljše priložnosti se skrivajo drugje

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

Predstavitvene informacije

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Ste bolj za branje ali pripovedovanje?

 
Promo

V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako do popolne organizacije živil v popolnem hladilniku

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Digitalna revolucija v elegantni podobi

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Boljše priložnosti se skrivajo drugje

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.