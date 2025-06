Tragični vikend: umrli na kraju nesreče, otroka pa rešujejo v UKC Ljubljana

Policisti so bili v soboto, 31. maja, ob 16.48 na številko 113 obveščeni, da se je med krajema Selce in Petelinje pri Pivki zgodila prometna nesreča, v kateri se je več oseb poškodovalo.

Na kraju je bilo ugotovljeno, da so v nesreči udeležena tri vozila. 46-letna voznica iz okolice Pivke z vozilom BMW in 29-letni voznik državljan Bosne in Hercegovine z urejenim bivanjem v Postojni z vozilom Honda, sta vozila iz smeri Selc proti Petelinjam, ko je iz nasprotne smeri z vozilom Mazda pripeljala 65-letna voznica iz območja Škofje Loke.

Voznica Mazde je zaenkrat iz neznanega vzroka z vozilom zapeljala na nasprotno stran, kjer je čelno trčila v vozilo BMW. Voznik Honde, ki je vozil za BMW-jem, pa je z vozilom zapeljal v obcestni jarek, da se je izognil trčenju.

Na kraju nesreče umrli

65-letna voznica Mazde in njena 65-letna sopotnica, ki je sedela na zadnjem sedežu, obe iz območja Škofje Loke sta na kraju nesreče umrli. Za obe pokojni je zdravnik na kraju odredil sanitarno obdukcijo. 78-letna potnica, ki je sedela na sprednjem desnem sedežu v vozilu Mazda, in otrok, ki je bil potnik na zadnjem sedežu v vozilu BMW, katerega je vozila njegova mati, sta se hudo telesno poškodovala in sta bila s helikopterjem odpeljana v UKC Ljubljana.

Prav tako se je hudo telesno poškodovala 46-letna voznica BMW-ja, ki je bila s kraja z reševalnim vozilom odpeljana v UKC Ljubljana. 29-letni voznik Honde se v prometni nesreči ni poškodoval. Cesta je bila na območju prometne nesreče zaprta do 21.58.

Policisti so opravili ogledu kraja prometne nesreče, nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem okoliščin, nato pa bodo o ugotovitvah obvestili pristojno ODT v Kopru.