Črn konec tedna! Štirje mrtvi v dveh dneh (FOTO)

Minuli konec tedna je slovenske ceste zaznamovalo več tragičnih prometnih nesreč, v katerih so ugasnila štiri življenja. Najhujše je bilo trčenje v naselju Petelinje v Občini Pivka, kjer sta umrli povzročiteljica nesreče in njena sopotnica, še več ljudi pa je bilo huje poškodovanih, tudi otrok, so po nesreči sporočili policisti.

65 let je bila stara povzročiteljica.

Policisti so bili v soboto ob 16.48 obveščeni, da se je med krajema Selce in Petelinje pri Pivki zgodila prometna nesreča. Počilo je, ko sta 46-letnica iz okolice Pivke z avtom BMW in 29-letni voznik iz BiH z avtom honda vozila proti Petelinjam, nasproti pa je z mazdo pripeljala 65-letnica iz Škofje Loke. »Voznica mazde je iz neznanega vzroka zapeljala na nasprotno stran, kjer je čelno trčila v BMW. Voznik honde, ki je vozil za BMW, je z vozilom zapeljal v obcestni jarek, da se je izognil trčenju,« je okoliščine opisal David Tušek, vodja izmene OKC na PU Koper.

Dva poškodovanca so odpeljali s helikopterjem.

65-letna voznica mazde in 65-letna sopotnica, ki je sedela na zadnjem sedežu, tudi z območja Škofje Loke, sta na kraju nesreče umrli. Za obe je zdravnik odredil sanitarno obdukcijo. 78-letna potnica, ki je sedela na sprednjem desnem sedežu v mazdi, in otrok, ki je bil potnik na zadnjem sedežu v BMW, sta se hudo poškodovala. Oba so s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana. Hudo je bila poškodovala tudi 46-letna voznica BMW, otrokova mati, ki so jo v UKC Ljubljana odpeljali z reševalnim vozilom. Voznik honde se ni poškodoval. Cesta je bila zaprta do 21.58, posredovali so tudi gasilci PGD Pivka in PGD Postojna.

Po sunkovitem trku se je prevrnil

Tudi nedelja je žal prinesla dve smrtni nesreči. Nekaj pred 5. uro zjutraj se je prva zgodila na območju Občine Žiri, v njej je bil po prvih podatkih udeležen en avto, ena oseba pa je umrla. Policisti so včeraj še opravljali ogled kraja nesreče, več podrobnosti bodo sporočili.

Počilo je pri Petelinjah.

So pa že delili z nami svoje ugotovitve glede hude nesreče, ki se je približno pol ure pozneje zgodila na Jesenicah. Tam je 25-letni voznik peljal avto iz smeri centra mesta proti Hrušici in zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal desno na pločnik, nato pa trčil v betonski zid. Vozilo je po trku odbilo v avto drugega voznika, ki je v križišču stal pred rdečo lučjo na semaforju in čakal za nadaljevanje poti proti centru Jesenic.

Posredovali so gasilci PGD Pivka in PGD Postojna.

Avto se je po sunkovitem trku prevrnil čez drug avto, da je pristal na drugi strani na strehi. Voznik, ki je vozil pijan (0,86 promila alkohola), je bil lažje poškodovan. 23-letni sopotnik, državljan BiH, je umrl na kraju nesreče. Mladoletni sopotnik, 26-letni sopotnik in 19-letni sopotnik, vsi so državljani BiH, so bili huje poškodovani. V drugem avtu sta bila poleg voznika še dva mlajša potnika. Vsi trije so bili lažje poškodovani.