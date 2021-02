Tragična vest iz bolnišnice: moški je umrl

Policisti so v torek na območju Ljutomerja obravnavali nesrečo pri delu. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je moški pri odkrivanju starejšega gospodarskega poslopja padel z višine štirih metrov na betonska tla.



Pri padcu se je hudo telesno poškodoval in bil odpeljan v bolnišnico, od koder so policijo danes obvestili, da je moški umrl. O dogodku in smrti moškega sta bila obveščena dežurni okrožni državni tožilec in preiskovalni sodnik. Tuja krivda je zaenkrat izključena. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

