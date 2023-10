Tragična sobota v Kamniku: na prehodu je kolesarko zbil vlak

Uprava za zaščito in reševanje poroča o tragični nesreči. Tako je ob 13.52 na Korenovi cesti v Kamniku na železniškem prehodu vlak zbil kolesarko. Gasilci PGD Kamnik so zavarovali kraj dogodka, izvedli zaporo ceste in nudili pomoč reševalcem NMP Kamnik pri oživljanju ponesrečene osebe. Kolesarka je kljub nudenju pomoči umrla.